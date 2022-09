Mit dem E-Bike wallfahren: eine Tour durch die Stauden

Eine 50 Kilometer lange Runde mit dem Rad in einer Landschaft der stillen Reize: Diese Fahrradtour führt an vielen sehenswerten Kirchen in den Stauden vorbei.

Der Wallfahrtsort Maria Vesperbild ist für viele auch mit dem besonderen landschaftlichen Zauber seiner Umgebung verbunden. Dr. Peter Christoph Düren, Theologischer Referent im Bistum Augsburg, hat mit Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart vor Kurzem eine E-Bike-Wallfahrt in den Stauden unternommen. Dabei entstand dieser Vorschlag für eine Radtour. Am Wegesrand der rund 50 Kilometer langen Runde liegen viele sehenswerte Kirchen wie etwa die Pfarrkirche St. Michael in Fischach mit Gemälden (1752) des bekannten Weißenhorner Künstlers Franz Martin Kuen oder die Pfarrkirche St. Benedikt und Vitus in Münster.

Tourensteckbrief

Schwierigkeitsgrad: 3 von 5.

3 von 5. Start/Ziel: Die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild.

Die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild. Streckenlänge : 50,1 Kilometer.

: 50,1 Kilometer. Höhenmeter: 580 Meter.

580 Meter. GPS-Startpunkt: 48.278656, 10.541024.

48.278656, 10.541024. GPS-Daten: Die finden Sie hier zum Herunterladen.

Die finden Sie hier zum Herunterladen. Einkehrmöglichkeiten: Unter anderem in Maria Vesperbild, Mickhausen und Fischach.

Unter anderem in Maria Vesperbild, Mickhausen und Fischach. Anfahrt: Maria Vesperbild ist gut über die B300 (Ausfahrt Maria Vesperbild) erreichbar. Von Osten nähert man sich auf der Straße Langenneufnach-Vesperbild dem Wallfahrtsort. Gestartet werden kann die Runde beispielsweise auch bequem in Fischach. Eine Ertüchtigung der Staudenbahn steht zur Diskussion.

Maria Vesperbild ist gut über die B300 (Ausfahrt Maria Vesperbild) erreichbar. Von Osten nähert man sich auf der Straße Langenneufnach-Vesperbild dem Wallfahrtsort. Gestartet werden kann die Runde beispielsweise auch bequem in Fischach. Eine Ertüchtigung der Staudenbahn steht zur Diskussion. Kategorie: E-Bike-Tour – auch mit Blick auf die vielen Steigungen. Alternativ ist die Fahrt auch mit Mountainbike, Trekkingbike oder Gravelbike möglich. Wegen einiger nicht asphaltierter Passagen ist eine grobstolligere Bereifung zu empfehlen. Für die Runde sollte man sich mit Blick auf die vielen Besichtigungsmöglichkeiten gerne einen Tag Zeit nehmen. Die Runde ist für größere Kinder durchaus möglich – wenn sie ihr Rad sicher beherrschen.

E-Bike-Tour – auch mit Blick auf die vielen Steigungen. Alternativ ist die Fahrt auch mit Mountainbike, Trekkingbike oder Gravelbike möglich. Wegen einiger nicht asphaltierter Passagen ist eine grobstolligere Bereifung zu empfehlen. Für die Runde sollte man sich mit Blick auf die vielen Besichtigungsmöglichkeiten gerne einen Tag Zeit nehmen. Die Runde ist für größere Kinder durchaus möglich – wenn sie ihr Rad sicher beherrschen. Belag : Asphaltierte Radwege, nicht asphaltierte Wald- und Feldwege, einige Passagen auf verkehrsarmen Straßen.

: Asphaltierte Radwege, nicht asphaltierte Wald- und Feldwege, einige Passagen auf verkehrsarmen Straßen. Orientierung: Eine Rad-/Wanderkarte im Maßstab 1:50.000 ist zu empfehlen, hilfreich sind natürlich die GPS-Daten. Auf einer Fahrt oft abseits überfüllter Passagen kann man die Staudenlandschaft mit herrlichen Tief- und Weitblicken genießen.

Peter Christoph Düren war als Referent auch im Wallfahrtsort Maria Vesperbild zu Gast. Beide verbindet ein großes Interesse an der heimischen Region. Mit dem Rad seien sie beispielsweise auch nach Biberbach (in der Kirche befindet sich das bekannte "Herrgöttle") gefahren. Jetzt haben sie im Rahmen einer persönlichen E-Bike-Wallfahrt etliche Kirchen in den Stauden besucht.

Ihre Tour beginnt im Wallfahrtsort Maria Vesperbild mit der 1754/56 unter der Regie von Johann Georg Hitzelberger erbauten Kirche. Die Fahrt führt hinüber nach Langenneufnach. Weitere Stationen sind Walkertshofen, Grimoldsried und dann geht es von Birkach einen satten 20-Prozent-Anstieg hinauf Richtung Klimmach. Aber mit E-Bike radelt es an einer solchen Stelle dann doch etwas angenehmer bergauf.

20 Prozent Anstieg zwischen Birkach und Klimmach: Mit E-Bike geht es etwas leichter bergauf. Unser Bild zeigt Monsignore Reichart während der Tour. Foto: Peter Christoph Düren

Über Münster und Mickhausen wird schließlich Fischach erreicht. Münster gehört zu den ältesten Siedlungen der Stauden. Dort gab es wohl um 750 eine Klostergründung. Kaiser Maximilian gab Münster 1510 das Recht, einen Jahrmarkt einzurichten. Zum Finale führt die Tour über Wollmetshofen zurück zum Ausgangspunkt in Maria Vesperbild.

Die Stauden sind ein beliebtes Naherholungsgebiet

Die Stauden sind bekanntlich ein fester Bestandteil des Naturparks Augsburg–Westliche Wälder und ein von vielen geschätztes Naherholungsgebiet. Was bedeutet der Begriff Stauden? Manch Wissenswertes erfährt man in dem Buch "Die Stauden, Porträt einer Landschaft in Bayerisch-Schwaben", das 2006 von Hans Frei und Friedrich Stettmayer herausgegeben wurde und in der Literatur über die Stauden bis in die Gegenwart als eine Art Klassiker gilt. Hier stoßen wir auf ein weiteres wichtiges Buch, den 1903 erschienenen Wanderführer "Auf nahen Pfaden" von Gustav Euringer.

Eine bedeutende Station bei der Radwallfahrt durch die Stauden ist die Pfarrkirche St. Benedikt und Vitus in Münster. Foto: Peter Christoph Düren

Gustav Euringer schreibt: "Der Name Stauden ist ein uralter volksthümlicher Ausdruck. Man bezeichnet damit jenes oben abgegrenzte hügelige Gelände, wo man zwischen Feldern und Wiesen einzelne niedrige Bäume und ziemlich viel Stauden und Buschwerk erblickte und dessen nach Norden offene Täler häufig rauhe Winde durchziehen. In unserer Zeit passt dieser von manchen etwas geringschätzig ausgesprochene Name nicht mehr für jene Landschaft, in welcher es neben fruchtbaren Äckern und saftigen Wiesen die schönsten Laub- und Nadelwaldungen gibt, wenn auch Buschwerk und kleines Gehölz zwischen den Feldern noch nicht ganz verschwunden ist." Vor bald 120 Jahren wurden diese Zeilen geschrieben. Doch bei der Wallfahrtsrunde durch die Stauden werden sie immer wieder lebendig. (AZ/pb)