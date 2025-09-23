Windkraft: Maria Vesperbilds Wallfahrtsdirektor fordert größeren Schutzradius

Im Vorfeld der Sitzung des Landesdenkmalrates am Freitag fordert der Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, Michael Menzinger, einen erweiterten Schutzabstand für den traditionsreichen Wallfahrtsort. Statt der bislang festgelegten drei Kilometer soll nach seinem Wunsch ein Radius von fünf Kilometern um die Wallfahrtskirche gelten. „Der derzeit geplante Radius von drei Kilometern reicht nicht aus, um die Wallfahrtskirche Maria Vesperbild als landeskundliche lebendige Einrichtung mit ihrer strahlenden Idylle zu schützen“, erklärt Menzinger. Er habe den Landesdenkmalrat daher gebeten, einen größeren Bereich zu sichern.

Maria Vesperbild: Menzinger fordert erweiterten Schutzabstand zum Wallfahrtsort

Maria Vesperbild zählt mit jährlich rund 500.000 Pilgerinnen und Pilgern zu den bedeutendsten Marienwallfahrtsorten im deutschsprachigen Raum. Ursprünglich waren in der Umgebung 37 Windkraftanlagen mit einer Höhe von bis zu 266 Metern vorgesehen, was großen Teilen der Bevölkerung für großen Unmut sorgte. Nach politischen Interventionen war der Mindestabstand auf drei Kilometer erweitert worden.



Nach Angaben Menzingers fürchten viele Pilger, dass durch die Sichtbarkeit der Anlagen und die Geräusche der Rotoren die geistliche Atmosphäre beeinträchtigt werden könnte. „Uns geht es einzig um den Schutz der Wallfahrt, die nun hier seit 375 Jahren lebendig ist und mit dem Bau der Grotte im Wald vor 68 Jahren einen neuen Schwung erlebt“, so der Wallfahrtsdirektor.

Zugleich betonte er, er wolle nicht in eine Ecke mit radikalen Windkraftgegnern gestellt werden. Das Bistum Augsburg begleite die Energiewende aktiv. „Ich selbst bin überhaupt kein Gegner der Windkraft, wie auch viele Bürger und Bürgerinnen von Vorder- und Hinterschellenbach oder Ziemetshausen – und unsere Pilger sind es auch nicht“, erklärt Menzinger.

Windkraft-Pläne im Landkreis Günzburg sorgen für großen Unmut

Das Thema Windkraft im Umfeld von Maria Vesperbild beschäftigt die Politik seit Monaten. Günzburgs Landrat Hans Reichhart (CSU) warnte in einem Schreiben an Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) Ende August vor einer zusätzlichen Belastung des Landkreises durch neue Flächenvorgaben für Windenergie. „Aktuell gibt es erhebliche und berechtigte Diskussionen rund um den Wallfahrtsort Maria Vesperbild“, schrieb Reichhart. Jede weitere Zuweisung würde die Bemühungen, den Wallfahrtsort zu schützen, konterkarieren.

Bereits im Juli hatte der Bayerische Landesdenkmalrat die Bedeutung von Maria Vesperbild hervorgehoben. Er bat das Landesamt für Denkmalpflege, zu prüfen, ob der Wallfahrtsort als „besonders landschaftsprägendes Denkmal“ eingestuft werden kann – eine Kategorie, die vor allem mit Blick auf den Ausbau der Windkraft einen besonderen Schutzstatus gewährt. Dabei soll auch die „herausragende volkskundliche Bedeutung“ der Wallfahrt berücksichtigt werden. Ob Maria Vesperbild künftig in die Liste der besonders schützenswerten Kulturdenkmäler aufgenommen wird, hängt von der laufenden Prüfung durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ab.