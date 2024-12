Jahresrückblick: In Maria Vesperbild wird ein neuer Wallfahrtsdirektor in sein Amt eingeführt

Auch der neue Maria Vesperbilder Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger spricht immer wieder vom Vesperbilder „Wetterglück“. Dieses ist geradezu legendär und an einem besonderen Wochenende im vergangenen März war dies wieder zu spüren. Es blieb trocken bei der Amtseinführung von Menzinger. So kamen nach dem Gottesdienst insgesamt rund 400 Gäste zusammen, um diesen für den bekannten Wallfahrtsort besonderen Moment zu erleben. Zuvor hatte der Augsburger Bischof Bertram Meier Menzinger im Gottesdienst die offizielle Ernennungsurkunde überreicht. Der 50-jährige Menzinger ist in diesem Amt Nachfolger von Erwin Reichart.

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Menzinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bischof Bertram Meier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis