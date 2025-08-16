Challenge akzeptiert: Maria Vesperbild pflanzt einen Baum

Tausende sind am Freitag in den Wallfahrtsort Maria Vesperbild gepilgert, um zum Jubiläum 375 Jahre Wallfahrt an der Lichterprozession zum Fest Mariä Himmelfahrt teilzunehmen, darunter auch Diözesanbischof Bertram Meier und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Doch bevor es für sie auf die Waldwiese bei der Fatimagrotte ging, wo das Pontifikalamt gefeiert wurde, hatten die beiden prominenten Besucher noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen: Gemeinsam packten sie mit an, um einen Baum zu pflanzen. Hintergrund der Aktion ist eine Herausforderung, die derzeit durch die sozialen Netzwerke schwappt und ähnlich Fahrt aufnimmt wie vor einigen Jahren die Icebucket-Challenge.

