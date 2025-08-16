Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Maria Vesperbild nimmt an Baum-Pflanz-Challenge teil und fordert das Bayerische Kabinett heraus

Ziemetshausen

Challenge akzeptiert: Maria Vesperbild pflanzt einen Baum

Die Aktion aus dem Internet hat den Wallfahrtsort erreicht. Dort ist man nach einer Krisensitzung erfolgreich und fordert das Bayerische Kabinett heraus.
Von Rebekka Jakob
    • |
    • |
    • |
    Bürgermeister Ralf Wetzel und Innenminister Joachim Herrmann greifen zur Schaufel, assistiert von Bischof Bertram Meier und Walfahrtsdirektor Michael Menzinger. Damit hat Maria Vesperbild die Baumchallenge gewonnen.
    Bürgermeister Ralf Wetzel und Innenminister Joachim Herrmann greifen zur Schaufel, assistiert von Bischof Bertram Meier und Walfahrtsdirektor Michael Menzinger. Damit hat Maria Vesperbild die Baumchallenge gewonnen. Foto: Ernst Mayer

    Tausende sind am Freitag in den Wallfahrtsort Maria Vesperbild gepilgert, um zum Jubiläum 375 Jahre Wallfahrt an der Lichterprozession zum Fest Mariä Himmelfahrt teilzunehmen, darunter auch Diözesanbischof Bertram Meier und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Doch bevor es für sie auf die Waldwiese bei der Fatimagrotte ging, wo das Pontifikalamt gefeiert wurde, hatten die beiden prominenten Besucher noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen: Gemeinsam packten sie mit an, um einen Baum zu pflanzen. Hintergrund der Aktion ist eine Herausforderung, die derzeit durch die sozialen Netzwerke schwappt und ähnlich Fahrt aufnimmt wie vor einigen Jahren die Icebucket-Challenge.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden