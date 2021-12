Opferstock an der Vesperbilder Mariengrotte aufgebrochen

In der Mariengrotte in Maria Vesperbild wurde ein Opferstock aufgebrochen und geplündert. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Opferstock an der Mariengrotte in Maria Vesperbild von einem unbekannten Täter aufgebrochen. Es wird laut Polizei davon ausgegangen, dass der Diebstahlschaden nicht besonders hoch war.

Sachschaden am Opferstock in Grotte von Maria Vesperbild beträgt 50 Euro

Der angerichtete Sachschaden wurde mit rund 50 Euro angegeben. Zeugenhinweise an die Polizei Krumbach, Telefon 08282/905-111. (AZ)