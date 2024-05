Pedelcs verhaken sich bei Maria Vesperbild

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrradfahrern ist es zwischen Maria Vesperbild und Langenneufnach am Sonntag gekommen.

Beim Radausflug verletzt worden sind am Sonntag zwei junge Erwachsene, die mit Pedelecs unterwegs waren. Gegen 11.45 Uhr waren die beiden auf dem Radweg entlang der Kreisstraße 2, zwischen Maria Vesperbild und Langenneufnach unterwegs. Wie die Polizei meldet fuhren ein 27-Jähriger sowie eine 21-Jährige mit Pedelecs nebeneinander auf dem Radweg in Richtung Langenneufnach. Die 21-Jährige führte noch einen Kinderanhänger mit, in welchem ihre dreijährige Tochter saß. Aus bisher unbekannter Ursache verhakten sich die beiden Pedelec Fahrer seitlich und kamen zu Sturz. Der 27-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die 21-Jährige wurde schwerer verletzt. Beide brachte der Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Kliniken. Das Kleinkind blieb laut Polizei unverletzt. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. (AZ)