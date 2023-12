Regensburger Bischof kommt nach Maria Vesperbild

Der neue Maria Vesperbilder Wallfahrtskalender ist erschienen. Es gibt eine umfassende Terminübersicht und einen Rückblick auf die gelungene Kirchenrenovierung.

"Leuchtend goldfarben macht der neue Wallfahrtskalender anlässlich der gelungenen Renovierung der Wallfahrtskirche freudig auf sich aufmerksam." Auf diese Weise solle er 30.000-fach von allen Interessierten in Empfang genommen werden, schreibt die Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild. Der kostenlose Wallfahrtskalender der „Schwäbischen Hauptstadt Mariens“ zeige auf über 110 Seiten nicht nur die wichtigsten Termine des Wallfahrtsjahres 2024 an, sondern er sei darüber hinaus wieder eine wahre Fundgrube: Informationen zum Wallfahrtsort, glaubensvertiefende Worte, Beiträge zum Zeitgeschehen in Kirche und Welt und viele Fotos aus dem Wallfahrtsleben würden den Kalender bereichern. Der Wallfahrtskalender ermöglicht auch einen Blick auf wichtige Termine. Am Himmelfahrtstag (15. August) ist der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer zu Gast.

Mit Voderholzer kommt nach dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki (2022) und Erzbischof Georg Gänswein (2023) eine weitere bekannte Persönlichkeit in den mittelschwäbischen Wallfahrtsort. Die Himmelfahrtstage in Maria Vesperbild stehen auch für die Positionierung des Wallfahrtsortes in aktuellen Diskussionen innerhalb der katholischen Kirche. "Der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland wirft göttliche Gebote über Bord", wird beispielsweise die Publizistin Gabriele Kuby im Wallfahrtskalender zitiert.

Das Werk soll "im christlichen Sinn aufbauen"

Doch der Wallfahrtskalender reicht weit über Terminankündigungen hinaus. Unter anderem gibt es einen Rückblick auf die jüngste umfassende Kirchenrenovierung. Und "natürlich findet man in ihm auch wieder Lagepläne, ein Verzeichnis der Internet-Präsenz, der Ablässe und alles, was man zur Vorbereitung einer Wallfahrt braucht", schreibt die Wallfahrtsdirektion in ihrer Pressemitteilung. "In Zeiten des Niederganges des Glaubenslebens" sei dieser Kalender ein kostbares Werk, das den Leser im christlichen Sinn aufbauen und stärken soll – ein Hauskalender zum Schmökern und Nachdenken", betont die Direktion weiter.

Der Wallfahrtskalender kann kostenlos bei der Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild, Schellenbacher Straße 4, 86473 Ziemetshausen bestellt werden. Fax: 08284/8358. E-Mail: maria-vesperbild@bistum-augsburg.de. Homepage: www.maria-vesperbild.de/Wallfahrtskalender. (AZ/pb)