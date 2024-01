Regensburgs Bischof Voderholzer zu Gast in Maria Vesperbild

Der bekannte Geistliche zelebrierte im mittelschwäbischen Wallfahrtsort das Pontifikalamt. Zudem reiste er durch die "Schwäbische Krippenlandschaft".

Dicht gefüllt war die Maria Vesperbilder Wallfahrtskirche als am Dreikönigstag der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer das Pontifikalamt feierte. In seiner Predigt erklärte er die symbolische Bedeutung von Weihrauch, Gold und Myrre. Am Tag vorher machte der Bischof, geführt von Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart, eine Studienreise durch die "Schwäbische Krippenlandschaft". Bischof Voderholzer fördert sehr die Verbreitung der Weihnachtskrippen, da sie einen wichtigen seelsorglichen Auftrag erfüllen, heißt es in der Mitteilung der Wallfahrtsdirektion. (AZ)