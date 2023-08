Unbekannter schlägt auf Parkplatz Autoscheibe ein und klaut Handtasche

Ein bislang unbekannter Täter schlägt auf einem Parkplatz in Maria Vesperbild eine Autoscheibe ein, um eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche zu stehlen.

Am Sonntag ist in der Zeit von 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr aus einem roten VW eine Handtasche mit Inhalt entwendet worden. Der Pkw stand laut Polizei zur Tatzeit auf dem großen Nebenparkplatz südlich der Kreisstraße GZ2. Der unbekannte Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe der Beifahrertüre ein und entwendete die Handtasche, welche sichtbar auf dem Beifahrersitz lag. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bei der PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-111 melden. (AZ)