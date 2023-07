Maria Vesperbild

06:00 Uhr

Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart feiert 40-jähriges Priesterjubiläum

Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart feiert am Sonntag sein 40-jähriges Priesterjubiläum.

Plus Vor 40 Jahren wurde er Priester: Wie Monsignore Erwin Reichart Geistlicher wurde und was er über seine Tätigkeit als Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbild sagt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

„Krumme Wege macht der Herrgott gerade.“ Beiläufig äußert Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart diesen Satz beim Pressegespräch über sein 40-jähriges Priesterjubiläum. Der Satz will gut zum Lebensweg von Monsignore Reichart passen, der als Jugendlicher sehr darunter litt, dass er nicht wusste, welche Ausbildung er beginnen, welchen Beruf er anstreben sollte. Er sei vielseitig begabt gewesen, ratlos, welcher Begabung er folgen sollte, erzählt er. Also habe er das Nächstliegende gewählt.

Kind einer Arbeiterfamilie, aufgewachsen in einem Ortsteil von Weitnau im Oberallgäu, Jahrgang 1954, habe er nach der Volksschule eine Schlosserlehre begonnen, weil der Ausbildungsplatz nur fünf Minuten entfernt von seinem Elternhaus lag. Einen entscheidenden Impuls für seine Zukunft bekam er von einem seiner Lehrer an der Berufsschule. Dieser riet ihm nach dem Gottesdienst zum Ausbildungsabschluss, die Berufsaufbauschule zu besuchen und sich höher zu qualifizieren. Warum der Lehrer damals gerade auf ihn zugekommen ist, ihn aus den zahlreichen Absolventen auf dem Platz vor der Lorenzkirche in Kempten herausgegriffen hat, das sei rational nicht erklärbar, sagt der Wallfahrtsdirektor. Eine höhere Schulbildung, vielleicht sogar das Abitur, das sei nun sein Weg gewesen.

