Maria Vesperbild

vor 32 Min.

Was Wallfahrtsdirektor Reichart zum Finale seiner Zeit in Vesperbild plant

Der Maria Vesperbilder Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart in der Fatima-Grotte. Zum Ende des Monats geht er in den Ruhestand.

Plus Monsignore Erwin Reichart geht zum Monatsende in den Ruhestand. Was ihm jetzt wichtig ist und wie die Nachfolge geregelt wird.

Von Peter Bauer

"Es sind die Bildhauerwerkstätten Graf aus Eichstätt, es gibt Details zur Neugestaltung der Grotte": Als Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart die WhatsApp-Nachricht liest, wird spürbar, wie intensiv er sich mit den Planungen für die Marienfigur in der Maria Vesperbilder Fatima-Grotte beschäftigt. Dabei gerät ein Thema in den Hintergrund, das für die Wallfahrtsdirektion wie für ihn persönlich ein besonderer Einschnitt ist. Es ist Reicharts Abschied, er geht zum 1. Februar in den Ruhestand. Seine Nachfolge? In den nächsten Tagen soll die Entscheidung bekannt gegeben werden, kündigt Reichart an.

In diesen besonderen Lebensaugenblicken bleibt Reichart sich selbst treu. Die eigene Person in den Vordergrund stellen, das ist eine fremde Welt für ihn. Er spricht über die jahrelange Renovierung der Wallfahrtskirche, darüber, dass da immer noch "einige Dinge unerledigt sind". Diverse Türen würden klemmen, die Lichttechnik sei noch unvollendet. Man ahnt, welch ein Kraftakt die Renovierung der 1754/56 erbauten Kirche war. Er hält kurz inne, dann sagt er, dass er seinem Nachfolger alles "ordentlich" übergeben möchte.

