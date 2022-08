Maria Vesperbild

Kardinal Woelki kommt zu Besuch: Welche Botschaft Maria Vesperbild damit verbindet

Rainer Maria Woelki, damals Erzbischof von Berlin, am 15. August 2012 in Maria Vesperbild.

Plus Über kaum einen hohen katholischen Geistlichen wird derzeit so kontrovers diskutiert wie über den Kölner Kardinal Woelki. Nun ist er im Wallfahrtsort zu Gast.

Von Peter Bauer

Wer in der Suchmaschine Google die Stichworte „Kardinal Woelki“ eingibt, der erhält rund 170.000 Einträge. Es ist eine Zahl, die auch andeutet, wie heftig über den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und seine Rolle als einer der führenden Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland debattiert wird. Am Feiertag Mariä Himmelfahrt ist Woelki im Wallfahrtsort Maria Vesperbild zu Gast. Dort war er bereits vor zehn Jahren. „Wir danken ihm, dass er standhaft zum von den Aposteln überlieferten Glauben steht und sich nicht dem Zeitgeist anpasst“, schreibt die Wallfahrtsdirektion mit Monsignore Erwin Reichart an der Spitze in ihrer offiziellen Mitteilung. Der Name Woelki ist bekanntlich seit einiger Zeit mit einer sehr kontrovers geführten Debatte verbunden.

