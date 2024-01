Wetterschutz für Madonna zum Abschied von Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart

Der spendenfinanzierte künstlerisch gestaltete hochwertige Wetterschutz für die Madonna an der Grotte in Maria Vesperbild wird kirchlich geweiht

Wenn alles planmäßig verläuft, dann wird rechtzeitig zur Verabschiedung von Monsignore Reichart der künstlerische Wetterschutz für die Fatima-Madonna an der Grotte fertig.

Damit die holzgeschnitzte Madonna an der Grotte nicht weiter durch Witterungseinflüsse geschädigt werden kann, bekommt die Marienfigur ein kunstvolles filigranes Blätterdach aus Bronze. Schließlich erschien ja Maria in Fatima 1917 den drei Hirtenkindern an einer Steineiche. Der Entwurf stammt von der mit Maria Vesperbild sehr verbundenen Kirchenmalerin Isabella Mayr. Bildhauer Graf aus Eichstätt und die bekannte Kunstgießerei Butzon und Bercker im Marienwallfahrtsort Kevelaer führen die Arbeiten aus. Wohltäter finanzieren die Kosten in Höhe von rund 50 000 Euro, so eine Pressemitteilung aus Maria Vesperbild.

Es werde alles sehr edel aussehen und die Madonna aufwerten und zum Blickfang machen. So verbindn man das Notwendige mit einer Bereicherung, heißt es in dem Schreiben weiter.

Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart nimmt am Sonntag, 28. Januar, seinen Abschied von Maria Vesperbild. Foto: Wallfahrtsdirektion

Am Sonntag, 28. Januar, wird Monsignore Reichart als letzte Amtshandlung in Maria Vesperbild vor dem Pilgeramt um 9.45 Uhr den künstlerischen Wetterschutz an der Grotte feierlich segnen. Dazu sind alle herzlich eingeladen.

Ebenso zu seinem letzten Pilgeramt als Wallfahrtsdirektor um 10.15 Uhr und zum anschließenden Stehempfang im Pilgerhaus. Anschließend beginnt für den Wallfahrtsdirektor der Ruhestand. (AZ)