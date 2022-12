Einsame Wanderung zwischen Scheiner-Turm und Schnerzhofer Weiher

Plus Zusamquelle, Scheiner-Turm, ein neuer Naturfriedhof und ein reizvolles Gewässer: Auf unserer Wanderung durch den Süden der Stauden können wir einiges entdecken.

Die Zusamquelle, der Turm, der an Christoph Scheiner (den Entdecker der Sonnenflecken) erinnert, die historisch bedeutsamen Kirchen/Kapellen von Steinekirch und Schnerzhofen, der neue Naturfriedhof bei Markt Wald, der Schnerzhofer Weiher – dazu an klaren Tagen ein beeindruckender Blick auf die Alpen: Unsere Wanderung im Süden der Erholungslandschaft Stauden hält eine ganze Reihe von Höhepunkten bereit. Auf einsamen Wegen können wir die Ruhe genießen.