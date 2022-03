18:30 Uhr

Mehr Sicherheit an Schulbushaltestellen in Thannhausen gefordert

An den Schulbushaltestellen in Thannhausen in der Fritz-Kieninger-Straße (im Vordergrund) sollen weiße Linien vor den Bordsteinkanten angebracht werden.

Plus In der Fritz-Kieninger-Straße in Thannhausen soll für Schüler, die per Bus fahren, die Sicherheit beim Ein- und Aussteigen verbessert werden. Was genau geplant ist.

Von Annegret Döring

Die Warte- und Einsteigesituation für Schülerinnen und Schüler an der Realschule und Mittelschule Thannhausen in die Schulbusse hat Sicherheitsbedenken aufkommen lassen. Diese hat die Direktion der Realschule in vorheriger Abstimmung mit Grund- und Mittelschule an die Stadt gemeldet. Das Thema wurde nun im Bauausschuss der Stadt Thannhausen in dessen jüngster Sitzung behandelt, wo eine Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen wurde.

