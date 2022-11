17-jähriger Mopedfahrer bei Unfall in Memmenhausen verletzt

Eine Autofahrerin nahm dem Zweiradfahrer am späten Nachmittag die Vorfahrt, sodass er gegen die Scheibe ihres Wagens prallte.

Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin missachtete am Mittwoch gegen 16.55 Uhr in der Straße "Am Talblick" die Vorfahrt eines 17-jährigen Mopedfahrers. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge prallte der Jugendliche gegen die Windschutzscheibe des Autos und zog sich nach Angaben der Polizei mittelschwere Verletzungen zu. Er kam mit dem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in die Kreisklinik Krumbach. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 6000 Euro. (AZ)