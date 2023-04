Zwei 50-jährige Jubiläen beim Musikverein Memmenhausen

Beim Konzertabend begeistern Musiker und Musikerinnen mit einem bunt gemischten Programm im Vereinsheim Memmenhausen.

Die Mischung macht's. So lautete das Motto beim diesjährigen Frühjahrskonzert der Musikvereinigung Memmenhausen. Unter der Leitung von Mario Miller präsentierten Musiker und Musikerinnen im vollen Saal ihres Vereinsheims moderne, konzertante Stücke, aber auch klassisch böhmisch-mährische Lieder durften an diesem Abend nicht zu kurz kommen. Carina Fischer, die die Zuhörer durchs Programm führte, betonte, dass auch die Musizierenden querbeet gemischt seien – von jung bis junggeblieben, aus jeder Altersgruppe sei jemand vertreten. Und das sei es, was die Kapelle ausmache.

Den Auftakt des Konzerts machten die Jungmusiker, die an diesem Abend von Mario Miller als Vertretung von Musikausbilder Max Pfluger dirigiert wurden. Nachdem diese die Zuschauer mit einigen Stücken begeisterten, übernahm die Vorsitzende Monika Mussack die Begrüßung der Ehrengäste und der Ehrenmitglieder des Vereins. Nun stellten die Musikanten ihr wochenlang erprobtes Können unter Beweis. Sie eröffneten den zweiten Teil des Abends mit den beiden modernen Stücken "Take off" von Alexander Pfluger und der Ballade "Perfect" von Ed Sheeran.

Trompetensolo als besonderes Highlight beim Konzert

Auch mit der Ouvertüre "Mit der Kraft der Musik" und der "Perger Polka" konnten sie das Publikum begeistern. Ein besonderes Highlight des Auftritts war das Trompetensolo "Morricone's Melody", das vom Solisten Matthias Baur mit glanzvoller Leistung vorgetragen wurde.

Nach dem Konzertmarsch "In Vita Optimum" fanden die Ehrungen der langjährig engagierten Musiker statt. Der stellvertretende Präsident des Allgäu Schwäbischen Musikbunds, Theo Keller, und die stellvertretende Bezirksvorsitzende vom Bezirk 11, Bettina Prestele, gratulierten Lisa Fendt, Carina Fischer, Katharina Ritter und Veronika Schuster zum zehnten Jubiläum sowie Marie Sophie Hafner, Katharina Frey, Bianca Kugelmann und Verena Langhans zum 15-jährigen Musizieren. Bereits 25 Jahre sind Anita Schedel, Theresia Eschenlauer, Anja Haßmann und Christoph Meitinger im Verein aktiv.

Lange Zeit Dirigent in Memmenhausen

Edwin Schuster, der bereits Ehrendirigent des Vereins ist, wurde nun für seine 50-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Ihm wurde ganz besonders gedankt für seinen jahrelangen Dienst als Dirigenten und seine stetige Motivation und Mithilfe im Verein. Hans Geiger, der ebenfalls schon 50 Jahre Vereinsmitglied ist, sowie Bernhard Fendt, der bereits 40 Jahre aktiv in Memmenhausen musiziert, konnten an diesem Abend leider nicht anwesend sein, doch auch sie werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgezeichnet.

Für einen weiteren Höhepunkt und ordentlich Applaus vom Publikum sorgte danach Veronika Schuster mit ihrem Gesangssolo "One Moment in Time". Den Schluss des gelungenen Konzerts bildeten der Walzer "Für dich", die Polka "Ein junger Egerländer" von Daniel Fischinger und "Im Eilschritt nach St. Peter" von Alexander Maurer. Natürlich hatten die Musiker auch noch zwei Zugaben in ihrem Repertoire, die von den Zuhörern gerne angenommen wurden: "Sound of Silence" und "Eine letzte Runde". Nach diesem Abend kann man getrost sagen, sowohl auf die Musikanten des Memmenhauser Musikvereins als auch auf deren musikalische Darbietung trifft zu: Die Mischung macht's. (AZ)