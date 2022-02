Bankautomat in Memmingen gesprengt

In Memmingen haben Unbekannte einen Bankautomaten gesprengt. Erst vor wenigen Wochen wurde in Breitenthal einer aufgebrochen.

In Memmingen haben Unbekannte am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr einen Geldautomaten in einem V-Markt im Stadtteil Amendingen gesprengt. Dafür haben sie laut Polizei Sprengstoff benutzt und sind anschließend wohl in einem dunkelfarbenen Audi geflüchtet. Die Höhe der Beute und des angerichteten Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Waffen- und Sprengstoffexperten des BLKA haben die Ermittlungen übernommen. Das Bayrische Landeskriminalamt untersucht den Sprengstoff in den kommenden Tagen.

Zusammenhang zum Bankraub in Breitenthal ist unklar

Ob es eine Verbindung mit dem am 24. Dezember aufgebrochenen Bankautomaten in Breitenthal gibt, könne man laut Dominic Geißler vom Polizeipräsidium Kempten jetzt noch nicht sagen. Ob es Zusammenhänge gibt, werde man prüfen. In beiden Fällen ermittelt das Bayrische Landeskriminalamt. (AZ)