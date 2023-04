Gastro-Inventar und Luxusauto gestohlen: Wirtin belastet Ex vor Gericht

Plus Dem Ex-Partner einer Wirtin aus dem Landkreis Günzburg werden unter anderem sexuelle Übergriffe und Diebstahl vorgeworfen. Warum es im Amtsgericht zu einem Deal kommt.

Stammgäste des Restaurants dürften den Beziehungsstreit über längere Zeit mitbekommen haben. Nun fechten eine Wirtin aus dem östlichen Landkreis Günzburg und ihr Ex-Lebensgefährte, der zugleich einige Zeit Mitgesellschafter des Betriebs war, ihren Streit vor dem Amtsgericht Memmingen aus. Aber es geht nicht nur um Streitigkeiten. Im Raum stehen sexuelle Übergriffe in mindestens 20 Fällen, gefährliche Körperverletzungen, Bedrohungen, Verleumdung und Diebstahl.

Der Ex-Lebensgefährte, ein Rumäne, setzte sich vergangene Pfingsten schließlich in sein Heimatland ab. Er nahm ohne Absprache Gastro-Inventar, darunter einen Kombidämpfer und eine teure Kaffeemaschine sowie den Firmenwagen, eine geleaste Edelkarosse im Gesamtwert von etwa 75.000 Euro, mit. Dann verliert sich zunächst vom Mitgesellschafter jede Spur, er meldete sich nicht bei seiner Ex-Freundin, sie musste mangels Küchengeräte improvisieren, um den Betrieb überhaupt am Laufen zu halten.