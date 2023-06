Mindelzell

Amphitheater Mindelzell: Humoriger Ausflug in die 50er- bis 70er-Jahre

Plus Blechschaden, die Spaßfraktion der Münchner Philharmoniker, gastiert in Mindelzell. Gute Laune ist vorprogrammiert bei Klängen aus Trompete oder Gartenschlauch.

Von Claudia Bader

An ihren Notenständern hängen die unterschiedlichsten Landesflaggen: Bayern, Baden-Württemberg, Franken, Österreich, Schweiz, Tirol und Portugal. Sie zeigen, woher die Musiker des Kult-Ensembles Blechschaden stammen. Genauso vielfältig sind die Stücke, die die elf Instrumentalvirtuosen unter Leitung ihres Gründers und Dirigenten Bob Ross im Amphitheater zum Klingen bringen. Unter dem Motto „Back to the 50s, 60s and 70s“ zeigen sie, dass alle Art von Musik, egal ob Pop, Rock, Klassik, Oper oder auch eine bayerische Polka, zum Vergnügen werden kann.

Spitzenmusiker aus München können auch anders

Im idealen Ambiente eines lauen Sommerabends boten die Musiker einen spannenden Ausflug durch die Musikgeschichte, bei dem ein Höhepunkt den nächsten jagte. Bereits vor 44 Jahren habe er den schottischen Hornisten und Dirigenten Bob Ross kennengelernt. Sechs Jahre nach seinem letzten Auftritt in Mindelzell könne er das Ensemble wieder im Amphitheater begrüßen, verriet Hausherr Engelbert Schmid. Besonders freute er sich, dass er in den voll besetzten Zuschauerreihen viele neue Gesichter begrüßen konnte. Und schon setzte Blechschaden, das ist die selbst ernannte Spaßfraktion der Münchner Philharmoniker, um ihren witzig-quirligen Gründer Bob Ross mit einer Fanfare den strahlenden Auftakt. Im Triumphmarsch aus der Oper „Aida“ bewiesen die Spitzenmusiker, dass sie nicht nur mit ihren Blechblasinstrumenten sämtliche Register der Tonkunst ziehen, sondern auch Gartenschläuchen samt Trichtern faszinierende Töne entlocken können.

