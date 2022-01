Mindelzell

vor 18 Min.

Mindelzellerin schreibt nach Jahren im Ausland Buch über interkulturelle Hürden

Plus Von Mindelzell aus ging sie nach Südamerika. Zurückgekommen, fühlt sich Karin Wieser etwas entwurzelt, schreibt aber einen Roman mit packendem interkulturellen Stoff.

Von Gertrud Adlassnig

In Kürze bringt Karin Wieser ihr zweites Buch, den Roman „Immer nur fast“ auf den Markt. Die 46-Jährige hat ihre Wurzeln in Mindelzell, von wo aus sie zunächst die Realschule in Thannhausen und dann die FOS in Krumbach besuchte. Von dort ging sie an das Augsburger Staatsinstitut für die Ausbildung zur Fachlehrerin. Bis dahin noch eine ganz normale Vita, doch schon nach dem ersten Staatsexamen ging die junge Frau eigene Wege.

