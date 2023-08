Mindelzell

vor 16 Min.

Berthold Schick und seine Allgäu 6 spielen im Amphitheater auf

Plus Sieben Musiker haben einen unverwechselbaren Sound entwickelt. Vom traditionellen Egerländerstil bis zur modernen Blasmusik: Das Mindelzeller Publikum ist begeistert.

Von Manuela Rapp

Was hat denn ein Handmixer mit Blasmusik zu tun? Nun, in der Hand von Markus Maier wird aus dem Küchengerät ein Musikinstrument. Der Schlagzeuger (be-)zaubert bei seinem Solo mit verblüffenden Tönen. Was für seine Qualitäten spricht. Doch jeder, der bei „Berthold Schick und seine Allgäu 6“ mitspielt, ist ein Meister seines Faches. Die Sieben-Mann-Kapelle selber bezeichnen sich als „Minimalbesetzung, die in der Blasmusik möglich ist.“ Man möchte sagen mit maximalem Effekt. Dem wird das Publikum im Mindelzeller Amphitheater von Engelbert Schmid, wo der jüngste Auftritt stattfand, begeistert zustimmen. Feinste Blasmusik war das, was zu hören war.

Virtuosität und Disziplin an den Instrumenten

Dass Berthold Schick und seine Mannen den Status von Publikumslieblingen haben, das war schon wenige Takte nach dem Beginn des ersten Stücks, „Goldene Trompeten“, einer Polka, klar. Da wird nicht lange gefackelt und mitgeklatscht. Am Ende schon erste Bravo-Rufe aus dem Publikum. Doch diese haben ihre Berechtigung, zweifelsohne.

