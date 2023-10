Die Malerei war seine Berufung

Über den Maler Fra Bartolommeo (1473-1517)

Baccio della Porta kam 1473 als Sohn eines Maultiertreibers und Lastenträgers in Savignano bei Prato zur Welt. Die Mutter starb wenige Jahre später. Der Vater heiratete dann nach Florenz in eine wohlhabende Familie. Sohn Baccio kam mit zwölf Jahren zu einem Maler in die Lehre. Cosimo Roselli vermittelte Baccio das Rüstzeug für einen Künstler der florentinischen Schule. Mit seinem Freund Mariotto Albertinelli machte er einige Jahre später eine eigene Werkstatt auf. Es fehlte nicht an Aufträgen.

Zu Spannungen zwischen den beiden Künstlern kam es, als Baccio von den Predigten des Dominikanerpriors von San Marco so fasziniert war, dass er nicht mehr malen wollte. Aufgrund der Bußpredigten Savonarolas kam es 1497 und 1498 zu Verbrennungen von Büchern und Bildern. Bei dem „Feuer der Eitelkeiten“ wurden auch Kleider verbrannt. Baccio della Porta warf seine ganzen Skizzen von Akten ins Feuer. Die Hinrichtung Savonarolas auf der Piazza della Signoria in Florenz mit zwei weiteren Dominikanern traf Baccio so tief, dass er sich entschloss, nie mehr einen Pinsel in die Hand zu nehmen. Er wollte in Zukunft ein Leben des Gebetes und der Zurückgezogenheit führen. Das Fresko „Das Jüngste Gericht“ für die Friedhofskapelle in Santa Maria Nova wollte er nicht mehr vollenden. Dies tat dann sein Freund Mariotto Albertinelli.

Baccio ging nach Prato und bat bei den Dominikanern um Aufnahme. Das war im Todesjahr Savonarolas. Im Jahr darauf schickte man ihn nach Florenz. Frau Bartolommeo, wie er nun hieß, ließ sich 1504 vom Prior überzeugen, dass die Malerei seine Berufung sei. Mit großer Gewissenhaftigkeit machte er sich wieder an die Arbeit. Es fehlte nicht an Aufträgen. Sein Freund Mariotto Albertinelli war ihm dabei ein treuer Helfer. Bei einer seiner Reisen nach Rom holte er sich die Malaria, die schließlich 1517 zu seinem Tod führte. Am 31. Oktober starb der bescheidene Künstler, der neben seinen Gemälden eine Fülle vorbereitender Skizzen hinterlassen hat. Sie geben Zeugnis von dem großen Fleiß und der tiefen Frömmigkeit dieses Künstlers, des Fra Bartolommeo.

Die größte Sammlung seiner Werke befindet sich in Rotterdam im Museum Boijmans Van Beuningen. Die Geschichte dieser Sammlung beginnt 1725. Der florentinische Sammler Francesco Gabburri las bei Vasari, dass die Zeichnungen Fra Bartolommeos sich im Kloster der Dominikanerinnen in Siena befänden. Gabburri ging zur Oberin und sie wurden fündig. Gabburri kaufte die Zeichnungen und ließ sie in zwei Alben binden. 1940 erwarb sie der Rotterdamer Hafenmagnat van Beuningen von einem Deutschen Sammler kurz vor dem Einmarsch der Deutschen in Holland und stiftete sie dem Museum. Auf diese Weise blieben sie der Kunstwelt erhalten.