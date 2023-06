Mindelzell

vor 34 Min.

Die Prinzessin auf der Erbse 2.0 im Amphitheater Mindelzell

Plus Im Amphitheater führt das Münchner Theater für Kinder ein Stück auf: Die Protagonistin weiß nicht so recht, was sie will. Am Ende sind trotzdem alle glücklich.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Wer möchte schon einen Frosch Küssen? Nun, die Prinzessin Annabel ganz sicher nicht. Am Sonntag gastierte das Münchner Theater für Kinder in Mindelzell im Amphitheater mit dem Stück von den Gebrüdern Grimm, „Der Froschkönig“. Michael Tasche ist seit 2018 der Intendant des Theaters und künstlerischer Leiter. Er ist in Bottrop geboren, verheiratet und hat einen Sohn. Er hat bei vielen Theaterstücken und Musicals mitgespielt. Tasche schreibt Drehbücher und führt auch Regie.

Wenn die trotzige Prinzessin den Frosch nicht küssen will

Es waren zahlreiche Gäste mit ihren Kindern erschienen. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Prinzessin Annabel hat Geburtstag. Sie ist ein verwöhntes junges Mädchen, mit dem ihre Eltern viel zu tun haben. Die Geburtstagsgeschenke sind ihr jedoch nicht recht: Die Schokoladentorte mag sie nicht, sie will lieber Erdbeertorte. Und so geht es weiter, irgendwie ist alles blöd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen