Ein Weihnachtslied, gedichtet im Gefängnis

Ein nachdenklich stimmender Blick auf den besonderen Akzent, den der Journalist und Dichter C. F. Daniel Schubart in seiner Haftzeit gesetzt hat.

Die Karmelitin Theresia von Lisieux, die den Namen Theresia vom Kinde Jesu trug, hatte nicht nur dichterische Fähigkeiten, sondern sie konnte auch sehr gut malen. So gibt es aus dem Jahre 1894 ein Bild, dem sie den Titel gab: „Der Traum des Jesuskindes“. Man fühlt sich an das Lied von Johannes Brahms erinnert: „Guten Abend, gut Nacht mit Rosen bedacht mit Näglein besteckt schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt“. Am Ende der zweiten Strophe heißt es dann: „Schlaf selig und süß, schau im Traum s‘ Paradies“.

Das schlafende Jesuskind hat auch den Journalisten und Dichter C. F. Daniel Schubart beschäftigt. Der 1739 geborene Pfarrerssohn besaß viele Talente. Mit 30 Jahren wurde er als Organist und Musikdirektor an den württembergischen Hof nach Ludwigsburg berufen. Sein lockerer Lebenswandel mehr aber noch seine kritischen Äußerungen über den Herzog, den württembergischen Adel und die protestantische Geistlichkeit führten zu seiner Entlassung. Man hat Schubart sogar des Landes verwiesen.

Er zog nach Augsburg und gründete eine Zeitschrift, die er „Teutsche Chronik“ nannte, und Missstände in aller Schärfe anprangerte. Das wollte man auch in Augsburg nicht dulden. Schubart musste die Stadt verlassen und ließ sich in Ulm nieder. Seine „Teutsche Chronik“ konnte weiter erscheinen. Herzog Carl Eugen wurde heftig angegriffen ebenso seine Mätresse Franziska von Hohenheim. Es gelang Schubart nach Blaubeuren zu locken, damit befand er sich im Herzogtum Württemberg. Dort wurde er verhaftet.

Schubart wird in ein Turmverlies gesperrt

Ohne langen Prozess kam er in die gefürchtete Strafanstalt auf dem Asperg. Man sperrte ihn in ein Turmverlies. Er durfte nicht besucht werden, auch Lesen und Schreiben waren ihm verboten. Viele setzten sich für die Freilassung Schubarts ein. Es kam zu einigen Erleichterungen. In der Weihnachtszeit schrieb er ein Gedicht, das er auch mit Noten versah. Es ist ein Wiegenlied für das Jesuskind geworden.

Schlaf wohl, du Himmelsknabe du. Dich fächeln Engelein in Ruh, mit sanftem Himmelswind. Wir armen Hirten singen dir ein herziges Wiegenliedlein für. Schlafe. Himmelssöhnchen schlafe! In der zweiten Strophe blickt der Dichter auf Maria und Josef, sowie die Schafe, die sich stumm im Stall aufhalten. Die dritte Strophe erinnert daran, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wird und man ihn ins Grab legt. Doch jetzt darf man den Schlaf des Jesuskindes nicht weiter stören. In der letzten Strophe weitet sich der Blick auf alle Kinder, denen in ihrem Leben Angst und Pein begegnen werden. Das Gedicht endet mit der Bitte: „Hilf ihnen tragen mit Geduld. O Jesulein! durch deine Huld!“ Noch ein letztes Mal heißt es: „Schlafe! Himmelssöhnchen schlafe!“ Das Gedicht hat zahlreiche Komponisten zur Vertonung angeregt. Schubarts eigene Komposition konnte sich nicht durchsetzen wohl aber jene von Carl Neuner. Die verbreitetste stammt von Heinrich Reimann, der sie einem schlesischen Volkslied abgelauscht hat.

Das Weihnachtslied ist weder im katholischen „Gotteslob“ noch im „Evangelischen Gesangbuch“ zu finden, aber die Kirchenchöre haben es für ihre Aufführungen entdeckt und dafür viel Lob erhalten. Für Schlesier bedeutet es ein Stück Heimat. Der Journalist, Dichter und Komponist Schubart wurde 1787 dank der Vermittlung des preußischen Königs aus der Haft entlassen. Bereits vier Jahre später starb er im Alter von 52 Jahren, nachdem er noch eine Reihe von Schriften veröffentlichen konnte.