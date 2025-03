Feuerwehr Mindelzell ehrt langjährigen Vorsitzenden

Vergangenen Freitag wurden im Rahmen der jährlichen Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mindelzell verdiente Mitglieder geehrt. Kommandant Valentin Schmid durfte im Namen seiner Mannschaft Fluthelfermedaillen für die Helfer des Hochwassers vergangenen Juni entgegennehmen. Überreicht wurden diese von Kreisbrandmeister Markus Link. Bürgermeister Peter Walburger erinnerte in diesem Zusammenhang an ein für alle Beteiligte sehr forderndes Wochenende, das dank der Vielzahl an Helfern ohne größere Schäden im Dorf gemeistert wurde. Er dankte im Namen der Gemeinde Ursberg allen Helfern, die zusammen über 1.800 Stunden über drei Tage im Einsatz waren. Für über 25 Jahre aktive Zeit in der Feuerwehr wurde Sven Albers mit dem Ehrenzeichen zweiter Klasse ausgezeichnet. Felix Baur und Erich Rampp durften das Ehrenzeichen erster Klasse für 40 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr entgegennehmen. Dies beinhaltet auch einen Gutschein für einen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim St. Florian in Bayerisch Gmain.

Eine besondere Auszeichnung durfte der langjährige Vorsitzende des Feuerwehrvereins Michael Miller entgegennehmen. Dieser ist bereits seit der Eintragung des Vereins im Jahr 2000 dessen Vorsitzender und ließ sich erst vergangenes Jahr für eine weitere Amtszeit bis ins Jahr 2030 wählen. Kreisbrandmeister Markus Link überreichte Ihm im Namen der Feuerwehrinspektion des Landkreises Günzburg die Feuerwehrehrennadel in Silber mit Kranz. Michael Miller bedankte sich herzlich und erinnerte an seine Anfangszeit, als das 125-jährige Jubiläum der Feuerwehr zu Feiern war. Auch dieses Jahr organisiert die Feuerwehr Mindelzell ein Festwochenende, das vom 04. bis 07. September begangen wird. Neben klassischem Festbetrieb werden dort auch Auftritte von namhaften Bands und DJs stattfinden. Welche dies sind und wann der Kartenvorverkauf startet, wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben. (A)