Großer Andrang beim Elfmeterturnier in Mindelzell

Mindelzell – Strahlender Sonnenschein, beste Stimmung und ein bestens organisiertes Turnier: Das Elfmeterturnier des SV Mindelzell am 21. Juni war ein voller Erfolg. Über 40 Mannschaften – genau genommen 41 – traten an, um sich im Duell vom Punkt zu messen. Und nicht nur die Spieler fanden zahlreich den Weg nach Mindelzell, auch viele Zuschauer sorgten für eine großartige Kulisse und eine rundum gelungene Atmosphäre. Der reibungslose Ablauf des Turniers wurde von vielen Seiten gelobt. Von der Spielorganisation über das breite Bewirtungsangebot bis hin zum unterhaltsamen Rahmenprogramm stimmte jedes Detail. Dank eines straffen Zeitplans verlief der Tag von der Gruppenphase über die K.o.-Runde mit Sechzehntel- bis hin zum packenden Finale nahezu ohne Verzögerung – ein bemerkenswerter logistischer Kraftakt bei dieser Teilnehmerzahl. Sportlich setzte sich am Ende die Mannschaft „Meister Simma“ von der SG Münsterhausen/Mindeltal durch und sicherte sich den Turniersieg. Im Finale behielten sie gegen die „Zeller Allstars 2“ – eine Mannschaft ehemaliger Aktiver des SV Mindelzell – die Oberhand. Den dritten Platz sicherten sich die „Bazis“, die sich im kleinen Finale durchsetzen konnten. Das Turnier war nicht nur sportlich ein Highlight, sondern auch ein eindrucksvolles Beispiel für die Gemeinschaft und das Engagement beim SV Mindelzell – ein Tag, der Spielern wie Zuschauern in bester Erinnerung bleiben wird.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!