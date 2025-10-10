Hohe Auszeichnung für den SV Mindelzell

Im Rahmen des Sternstunden-Benefiztag in Mindelzell hatte der Bezirksehrenamtsreferent des BFV-Bezirk Schwaben, Günther Brenner, für den gastgebenden Verein eine große Auszeichnung im Gepäck. Er durfte den SV Mindelzell mit der Silberne Raute, dem Gütesiegel des Bayerischen Fussball-Verbandes für besondere Verdienste auszeichnen. Der Erhalt der Silbernen Raute ist vor allem eine Anerkennung für hervorragende Leistungen in den Bereichen Ehrenamt, Jugendarbeit, Breitensport und Prävention. Nicht zuletzt sind die gesamten vierzig Kriterien - gegliedert in vier Kategorien - auch eine Aufzählung von Anforderungen an den modernen Fußballverein unserer Zeit. Dies dokumentiert die herausragende Vereinsarbeit für Jung und Alt sowie die Tatsache, dass der SV Mindelzell in Sachen Führung, Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten den hohen Anforderungen unserer Zeit gerecht wird und mit welchem Einsatz die Mitglieder für ihren Verein da sind. Als Präsent überreichte Brenner neben der Urkunde auch einen neuen Spielball, beglückwünschte den Verein für die Auszeichnung und bedankte sich für die geleistete Arbeit.

