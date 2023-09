Horntage in Mindelzell mit hochkarätigen internationalen Künstlern

Plus Hervé Joulain, William VerMeulen, Samuel Seidenberg und Katharina Khodos bieten bei den elften Mindelzeller Horntagen ein herausragendes Konzerterlebnis.

Im Rahmen der Mindelzeller Horntage, die Musikstudenten und Profis aus aller Welt die Gelegenheit bieten, sich zu treffen und weiterzubilden, sorgten drei hoch angesehene Professoren der Hornwelt und eine preisgekrönte Pianistin im Mindelsaal für ein Dozentenkonzert, das beeindruckende musikalische Glanzlichter setzte. Gastgeber Engelbert Schmid brachte in seiner Begrüßung seine große Freude zum Ausdruck, dass mit William VerMeulen, Hervé Joulain und Samuel Seidenberg "weltweit gefragte Hornsolisten zu Gast sind". Die Tradition der Werkstattkonzerte wolle er wiederbeleben, denn "Studenten schätzen die Qualität, die hier geboten wird".

Zu viel hatte Schmid nicht versprochen, denn das Professoren-Trio und die exzellent begleitende Pianistin Katharina Khodos bescherten zwei makellose Konzertstunden. Die vielfältigen Möglichkeiten des Hornspiels, bei dem die Hand ins Schallstück geschoben wird, um, die ohne derartigen Widerstand problematischen hohen Töne zu ermöglichen, wurden im Zusammenwirken sehr eindrucksvoll zur Geltung gebracht.