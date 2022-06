Hund beißt Mann in Mindelzell in den Arm

Ein 43-jähriger Mann wird in Mindelzell von einem Hund von hinten angesprungen, in den rechten Oberarm gebissen und leicht verletzt.

Am Samstagabend wurde ein 43 Jahre alter Mann im Bereich von Mindelzell von einem nicht angeleinten Hund in den Oberarm gebissen. Der Mann lief am Haus vorbei, zu welchem der mittelgroße Hund gehört, als dieser auf ihn bellend zu rannte. Der Hund entfernte sich nach einer scharfen Ansprache zunächst wieder. Als der Mann weiterging, wurde er von dem Hund von hinten angesprungen und in den rechten Oberarm gebissen, wodurch er zu Boden fiel. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der Hund friedlich. Gegen den Verantwortlichen des Hundes wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)