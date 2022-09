Mindelzell

11:48 Uhr

Konzert im Mindelsaal mit internationalen Hornisten

Plus Die Mindelzeller Horntage enden mit einem Dozentenkonzert mit der internationalen Spitze unter den Hornisten.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Zum Abschluss der Mindelzeller Horntage, an denen sich internationale Hornisten in einer Meisterklasse treffen, konnten sich traditionell neben den Studierenden auch Gäste einfinden, um im Dozentenkonzert die internationale Spitze unter den Hornisten zu erleben. In diesem Jahr war, nach der coronabedingten Pause, nur ein kleines Publikum nach Mindelzell gekommen, um im Mindelsaal mit dem Franzosen Hervé Joulains und dem Deutschen Jörg Brückner zwei Weltklassehornisten zu erleben, die in ihrer Unterschiedlichkeit einen Einblick in die grenzenlose Vielfalt des Hornspiels gaben. Begleitet wurden die Solisten von der vielfach ausgezeichneten Pianistin Tatiana Chernichka.

