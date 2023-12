Kreisstraße GZ8 südlich von Mindelzell nach Weihnachten gesperrt

Die Kreisstraße GZ8 wird bei Mindelzell vom 27. bis 29. Dezember gesperrt. Grund sind Baumfällarbeiten. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Beim Wintereinbruch Anfang Dezember musste die Kreisstraße GZ 8 zwischen Mindelzell und Winzer für mehrere Tage gesperrt werden. Grund war die ungewöhnlich hohe Schneelast auf den Bäumen, die dadurch auf die Straße zu fallen drohten. Während der damaligen Sperrung wurden vonseiten der Straßenmeisterei Krumbach zahlreiche Bäume gefällt und zur Seite geräumt. Nun werden weitere Unterhaltsmaßnahmen in diesem Bereich notwendig. Diese Arbeiten werden von der Straßenmeisterei im Zeitraum vom 27. bis 29. Dezember durchgeführt. Die Kreisstraße GZ 8 wird an diesen drei Tagen südlich Mindelzell voll gesperrt, teilte das staatliche Bauamt Krumbach mit. Sollte die Witterung nicht mitspielen, oder die Arbeiten nicht wie erhofft voranschreiten, dann wird im neuen Jahr eventuell ein weiterer Tag für die Arbeiten notwendig.

In Absprache mit dem Revierförster wurden auch die anliegenden Waldbesitzer angeschrieben. Diese haben die Möglichkeit während der Sperrung im Rahmen der Verkehrssicherung Bäume, die eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen, zu fällen. Das Bauamt hofft hier auf eine große Beteiligung vonseiten der Eigentümer, damit in nächster Zeit keine Bäume mehr in den Straßenraum fallen können.

Ein Umleitung über die Kreisstraße GZ 7 ist ausgeschildert

Die Umleitungsstrecke führt von Süden her durch Winzer zur Bundesstraße B 16, auf der B 16 nach Niederraunau, wo es über die Kreisstraße GZ 7 Richtung Mindelzell geht. Für den von Norden kommenden Verkehr verläuft die Umleitung umgekehrt. Dies wird rechtzeitig vorher ausgeschildert. (AZ)