Landwirtschaftlicher Anhänger brennt in Mindelzell

Im Bellerweg fängt das Fahrzeug am Sonntagabend Feuer. Die Feuerwehr ist zur Stelle und die Polizei hat eine Vermutung zur Brandursache.

Am Sonntagabend hat im Bellerweg in Mindelzell ein landwirtschaftlicher Anhänger gebrannt. Die Feuerwehr Mindelzell konnte den Brand laut Polizeiinspektion Krumbach löschen. Die Polizei vermutet, dass der Brand durch am Vortag beförderte Asche ausgelöst wurde und schätzt den Schaden auf 150 Euro. (AZ)