Missionarische Woche in der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Mindeltal

Vom 12. bis 16. März fand in der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal eine Missionarische Woche statt. An täglich wechselnden Veranstaltungsorten wurden die verschiedensten christlichen Themen behandelt. In der Wallfahrtskirche Hl. Kreuz in Mindelzell wurde so am Samstag, dem 15. März, eine Heilige Messe unter dem Motto „Die Mindel verbindet“ gehalten. Zelebriert wurde diese von Herrn Pfarrer Thomas Renftle, Herrn Pfarrer Florian Bach und Pater Thomas. Sophia und Simon, zwei der insgesamt 30 tätigen Missionare, berichteten am Ende der Hl. Messe eindrucksvoll von ihrem missionarischen Weg.

Alle Gottesdienstbesucher waren zu dem anschließend stattfindenden Seniorenfrühstück eingeladen. Erfreulicherweise folgten viele dieser Einladung und so war der Raum bis auf den allerletzten Platz belegt. Nach Beendigung des Frühstücks begann Pfarrer Renftle in seinem Vortrag mit den zwei Fragen: Die Mindel verbindet – Echt? Wie? In anschaulichen Beispielen erzählte er die Verbindungsmöglichkeiten und gab so den Anwesenden in seinem sehr interessanten Vortrag viele Impulse mit auf den Weg. Entlassen wurden die Teilnehmenden mit dem Gedicht „Desiderata“ des amerikanischen Rechtsanwaltes Max Ehrmann (auch als Lebensregel von Baltimore bezeichnet). Dessen Schlusssatz lautet: Mit all‘ ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen – die Welt ist immer noch schön!. Schöner kann nach einem stärkenden Frühstück der Tag nicht beginnen.

Allen, die zu dessen Gelingen beigetragen haben, ein herzliches „Vergelts Gott“. Insbesondere der Freiwilligen Feuerwehr Mindelzell für die Überlassung der Räumlichkeiten, dem Sportverein Mindelzell für die Bereitstellung des benötigten Equipments, den Firmlingen Luisa, Jakob und Ben sowie dem gesamten Helferteam unter der Leitung von Diana Bucher. Geliefert wurde das vielseitige und auch optisch eine Augenweide darstellende Buffet vom Dorfladen Mindelzell. (AZ)

