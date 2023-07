Mindelzell

Musikalische Sterne über dem Amphitheater

Plus Blech & Co. bieten im Amphitheater im Ursberger Ortsteil Mindelzell über zwei Stunden ein vielfältiges Potpourri der Blasmusik.

Vor Einbruch der Dunkelheit war am sommerlichen Himmel über dem Amphitheater zwar ein sichelförmiger Mond erkennbar, aber noch keine Sterne. Bei den Auftritten von Blech & Co. konnte man die glänzenden Himmelskörper von Anfang an spüren. Unter dem Motto „Blasmusik unterm Sternenzelt“ ließ die schwäbische Spitzenformation an zwei Abenden einen musikalischen Höhepunkt nach dem anderen aufblitzen. Erstmals unter Leitung seines neuen Dirigenten Michael Schick servierte das weithin bekannte Orchester ein mitreißendes Feuerwerk an Klängen, die in unzähligen Facetten aufleuchteten.

Blech & Co. haben musikalisch einiges drauf

Neben zahlreichen Fans von Blech & Co. konnte Hausherr Engelbert Schmid in den voll besetzten Reihen seines Amphitheaters auch Gäste aus Unterfranken, der Schweiz und Holland begrüßen. Bereits in den groß angelegten Melodienbögen des spannungsgeladenen Marsches „Der Visionär“ von Alexander Stütz spürten die Zuhörer, dass die Blaskapelle das Anspruchsvolle und Außergewöhnliche als Herausforderung sieht. Den Polkas „Beziehungskistl“ und „Studentenleben“ ließen die rund 20 Vollblutmusiker, darunter zwei Frauen, den mit Gesang gespickten „Fegerländer Festmarsch“ folgen. Auch solistisch haben die Mitglieder der seit mehr als 30 Jahren bestehenden schwäbischen Blaskapelle, die im Jahr 2022 beim Grand Prix der Blasmusik in der Kemptener Big Box den Sieg geholt hat, einiges drauf. Soli auf Posaune, Tenorhorn, Trompete, Flügelhorn oder Klarinette machten dies deutlich.

