Neue Köpfe für ausgesuchte Hölzer in Mindelzell

Viel Neues zeigt die Stadl-Galerie Pilz an den kommenden Wochenenden. Welche Besonderheiten es diesmal gibt.

Die Sonne macht sich in diesem April meist rar, aber die „Pilz-Sonne“, vielleicht das wichtigste Wiedererkennungsmerkmal des Keramik-Geschirrs aus der Werkstatt von Andrea und Stefan Pilz, scheint verlässlich immer. Liebhaber und Sammler der Pilz-Keramik können anlässlich der Frühjahrsausstellung der Stadl-Galerie Pilz an den beiden kommenden Wochenenden ihren Bestand erweitern und ergänzen.

Tiefere Teller, Schälchen für das Dippen sind eigens für die Frühjahrsausstellung hergestellt worden. Der besondere Hingucker aber sind geschwungene Vasen mit drei verschieden gestalteten Flächen. Regelmäßige Besucher der Ausstellungen der Stadl-Galerie wissen es zu schätzten, dass Andrea und Stefan Pilz ihre helle Freude daran haben, künstlerisch zu experimentieren. Er habe jüngst sein bisheriges Verfahren auf den Kopf gestellt, erklärt Stefan Pilz beim Pressegespräch.

Vogelköpfe und Königshäupter sind entstanden

Bisher habe er Keramikköpfe kreiert, Mensch- und Tiermotive, und dann nach passenden Hölzern oder Stangen gesucht, um die aufzumontieren. Heuer wählte er zuerst die Hölzer aus, die er zuvor entlang von Flüssen im Allgäu gesammelt hatte. Da seien so attraktive Gestaltungen der Natur dabei, meint er, da bedürfe es eines eigens angefertigten Kopfes, um die Wechselwirkung von Kopf und Körper auf die Spitze zu treiben. Vogelköpfe und Königshäupter sind dabei einstanden, eine Giraffe und mehrere Böcke. Der hölzerne Unterbau einer Skulptur von Stefan Pilz erinnert gar an ein U-Boot, auf dem sich ein Bock mit langen Hörnern tummelt und nach drei knallroten Kegeln Ausschau hält.

Fantasie und Witz finden bei Stefan Pilz nicht selten zu einem besonders fruchtbaren Verhältnis. Viel Neues hat Andrea Pilz für den Garten produziert. Waren in der Vergangenheit vor allem Keramikblumen, Schnecken, Kugeln und Kegel auf hohen Metallstäben angeboten, kommen nun Frauenköpfe auf Stangen hinzu, eine neue Variante, Kunst und Garten miteinander zu kombinieren. Zu sehen sind in der Frühjahrsausstellung auch Gemälde von Antonie Reichhardt. Die zu den „Kellerasseln“ zählende Künstlerin zeigt gern ihre Berglandschaften. Flach sind diese Bilder, die den Blick in die Gipfelregionen und den großen, weiten Himmel lenken. Von Antonie Reichhardt sind in der Ausstellung auch farbdynamische abstrakte Arbeiten und ein Stillleben mit blauer Flasche zu sehen.

Die Frühjahrsausstellung Kunst und Kunsthandwerk in der Stadl-Galerie Pilz in Mindelzell ist am 27. April, 28. April., 04. Mai. und am 5. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.