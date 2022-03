Neues Buch: Was der Mindelzeller Prälat an Pfarrern schätzt

Was der Mindelzeller Prälat Ludwig Gschwind an Pfarrern schätzt, die als menschliche Originale gelten. Eine Buchbesprechung.

Er habe sich auf die Suche nach Priestern gemacht, über die es heitere Geschichten zu erzählen gäbe, schreibt Prälat Ludwig Gschwind im Vorwort zu seiner jüngsten Buchveröffentlichung. Ein Buch mit heiteren Geschichten über Pfarrer, das klingt wie ein Gegenprogramm zu den für die Kirche schmerzhaften aktuellen Themen: Missbrauchsskandale, Finanzdebakel und die steigende Zahl von Kirchenaustritten. Ludwig Gschwind lenkt den Blick zwar auch auf die menschlichen Seiten von Geistlichen, aber auf die originellen, mindestens verzeihlichen, wenn nicht gar liebenswürdigen. 13 Priester porträtiert er knapp und sie alle sollen dem entsprechen, was man gemeinhin ein „Original“ nennt. Sie sollen also unverwechselbar sein, ein wenig exzentrisch, wunderlich, kreativ und für so manche Überraschung gut.

Prälat Ludwig Gschwind: Als Pfarrer braucht es Mut

Die von Ludwig Gschwind skizzierten Priesterbiografien passen in der Tat nicht so recht zu landläufigen Vorstellungen vom Leben und Wirken eines Pfarrers. Gewiss, diese Pfarrer tun ihren Dienst, zumeist sogar hervorragend. Aber sie haben den Mut, ihre Aufgaben anders anzupacken, als man es erwarten möchte. Da ist der Mut, sich gegen die Obrigkeit zur Wehr zu setzen, sei es eine weltliche oder klerikale. Zum Mut gesellt sich nicht selten eine gute Portion Schlagfertigkeit. Da antwortet ein Pfarrer seinem Bischof, der anlässlich einer Visitation das Gotteshaus als staubig kritisiert, das müsse so sein, denn im Kirchenlied heiße es, die Christen lägen vor der Majestät Gottes im Staube. Mut ist vonnöten, sich gegen religiöse Spötter zur Wehr zu setzen oder sich von der Kanzel herab gegen das Zeichnen von Kriegsanleihen im 1. Weltkrieg zu positionieren. Noch mehr Mut bewiesen einzelne Pfarrer, die selbst den Nazis die Stirn boten und ihrem Rückhalt durch die Pfarrgemeinde vertrauten.

Eine gute Portion Selbstbewusstsein gehört ebenfalls dazu, regelmäßig beim Requiem zur Gitarre zu greifen und ein Lied über das Leben des Verstorbenen zu singen. Überhaupt scheint Prälat Ludwig Gschwind eine Vorliebe zu haben für die schöpferisch Begabten unter seinen Kollegen. Es imponiert ihm zu Recht, wenn ein namhafter Redakteur des Bayerischen Rundfunks die Pfarrbriefe eines Geistlichen so originell und würzig findet, dass er eine stattliche Auswahl dieser Texte zusammenstellt und ediert. Scharfzüngig fielen die „Kirchenzettel“ eines anderen Kollegen aus und ein Dritter nahm in Mundart so manche bedenkliche Entwicklung aufs Korn, schonungslos auch gegenüber der eigenen Person: „D’Leit wearat allwei mender; i merk’s an mir selbr.“

Ohne den großen Einsatz mancher Pfarrer gäbe es vieles nicht

Das kirchliche Leben und auch das der Pfarrgemeinden wäre um vieles ärmer, würden die Pfarrer stets nur brav den Dienst nach Vorschrift praktizieren. Ein Seelsorger darf, ja sollte seine gottgegebenen Talente ausreizen, auch wenn das nicht immer in einen eng gesteckten Rahmen seiner geistlichen Tätigkeit passt. Das dürfte die Botschaft des neuen Buchs von Ludwig Gschwind sein. Ohne über das seelsorgerische hinausreichende Aktivitäten gäbe es in unserem Land deutlich weniger Obst- und Gartenbauvereine sowie Raiffeisenbanken. Es gäbe keine dichtenden Pfarrer, und auch kein Denkmal für Christoph von Schmid in Thannhausen.