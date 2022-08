Niedriger Wasserstand in Mindelzulauf: Fische sterben

Freiwillige Helfer retten weitere 50 Bachforellen, die im Mindelzulauf wegen des niedrigen Wasserstands zu verenden drohen.

Am Montag fielen einem Spaziergänger in einem Zulauf zur Mindel zwischen Mindelzell und Tiefenried aufgrund des niedrigen Wasserstandes mehrere verendete Fische auf. Nachdem weitere noch lebende Fische ebenfalls zu verenden drohten, rückten mehrere freiwillige Helfer an und fingen die Fische mit Keschern ein, teilte die Polizei mit. Da auf die Schnelle kein Fischereiberechtigter erreicht werden konnte, wurden die rund 50 Bachforellen in ein Gewässer des Fischereivereins Mindelzell umgesetzt. (AZ)