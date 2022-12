Nördlich von Mindelzell rollt wieder der Verkehr

Plus Die bedeutende Verbindungsstraße wurde am Freitagnachmittag offiziell für den Verkehr freigegeben. Welche Straßenbauprojekte derzeit wichtig sind.

"Die Straße war richtig schlecht": Henrik Vosdellen, Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt, wählte sehr deutliche Worte, als er den bisherigen Zustand der Kreisstraße GZ 8 nördlich von Mindelzell beschrieb. Nun ist die Straße auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern saniert. Am Freitagnachmittag wurde sie offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Damit ist die wichtige Verbindung von Niederraunau über Mindelzell Richtung Ursberg und Balzhausen wieder befahrbar.