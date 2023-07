Pater Evermodus Groll: Er war ein Komponist für kurze Messen

Pater Evermodus Groll lebte von 1755 bis 1810. Von Kindheit an genoss er eine musikalische Ausbildung. er spielte hervorragend Geige.

Der Chordirektor des Prämonstratenserklosters Schäftlarn war seit 1777 der aus Nittenau am Regen gebürtige Pater Evermodus Groll. Der Sohn des Brauereibesitzers und Gastwirts kam bereits mit sieben Jahren zu den Sängerknaben des Klosters Reichenbach. Damit verband sich eine musikalische Ausbildung und die Vorbereitung für den Eintritt in eine höhere Schule, die Johann Wunibald, wie der spätere Pater Evermodus mit Taufnamen hieß, in Regensburg besuchte. Es handelte sich um das von Jesuiten geführte Gymnasium St. Paul. Als Mitglied der Domsingknaben wurde sein musikalisches Talent noch weiter gefördert.

Aus dem Sängerknaben, der hervorragend Geige spielen konnte, wurde ein Mitglied des Domchores. Auf diese Weise lernte er die zeitgenössische Kirchenmusik kennen. Das Ende seiner Schulzeit fiel zusammen mit der Aufhebung des Jesuitenordens. Mag er sich zeitweise mit dem Gedanken getragen haben Jesuit zu werden wie Johann Michael Sailer oder Michael Feneberg, so schied diese Möglichkeit nun aus. Aufgrund seiner Begeisterung für die Musik, die in Regensburg nicht nur vom Domchor gepflegt wurde, sondern auch vom Orchester des Fürsten von Thurn und Taxis, wo er hin und wieder als Geiger einspringen durfte, entschied sich Johann Wunibald Groll 1775 für den Eintritt in das Kloster der Prämonstratenser Schäftlarn und erhielt den Ordensnamen Evermodus.

Dem Pater Evermodus waren die Sängerknaben anvertraut

Der Abt vertraute ihm schon bald die Sängerknaben des Klosters an. Aus eigener Erfahrung wusste er, worauf es ankommt. Neben Musikunterricht standen auf dem Stundenplan Latein, Mathematik und Deutsch. Er selber studierte nebenher Theologie, um sich auf die Priesterweihe vorzubereiten, die er 1781 empfing. Die nächsten Jahre prägte er das Musikleben der Abtei. Seine zahlreichen Kompositionen ließ er in Augsburg drucken. Sie erfreuten sich großer Beliebtheit, denn sie zeichnen sich durch große Kürze aus.

Er schrieb, dass er mit seinen Kompositionen nur dienen wolle und nicht gefallen. Er kam den Chorregenten, die nicht selten die Kompositionen einfach kürzten, zuvor, indem er selber die Kürzungen vornahm. Dann wurde das „Kyrie“ nur einmal gesungen, ebenso das „Agnus Dei“ und das Credo endete vor dem „et incarnatus est“. Das entsprach dem Zug dieser Zeit, in der ein Erzbischof von Salzburg auf Gloria und Credo verzichtete, deshalb sprach man von ihm als „Bischof Colloredo ohne Gloria und Credo“.

Pater Evermodus hätte sicher noch gerne weiter in Schäftlarn das Musikleben geprägt, aber der Orden benötigte ihn, nachdem die Jesuiten abgezogen worden waren, als Lateinlehrer in Straubing. Nicht lange danach kam es 1803 zur Aufhebung des Klosters in Schäftlarn. Kurze Zeit kam Pater Evermodus als Hilfsgeistlicher in München St. Peter unter. 1806 übernahm er die Pfarrei Allershausen. An ein Komponieren war nicht mehr zu denken. Nach einem Schlaganfall starb der bescheidene Klosterkomponist und Schöpfer von äußerst kurzen Messen im Jahr 1810.