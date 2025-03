Pfarrer Florian Bach weiht in Mindelzell ein neues Kreuz ein.

In der Dorfstraße in Mindelzell steht seit dem Jahre 1899 ein über drei Meter hohes Holzkreuz. Immer am Palmsonntag und am Fronleichnamstag ist hier seit über 125 Jahren eine Station der Prozession, an der sich die Gläubigen der Pfarrgemeinde versammeln. Schon seit einigen Jahren war zu beobachten, dass das Kreuz immer mehr dem Verfall ausgesetzt ist. Auf Initiative von der Ortsbäuerin Anni Konrad wurde das Holzkreuz erneuert. Ihr Sohn Sebastian Konrad bekam von seinem Arbeitgeber, dem Baugeschäft Holzheu in Kirchheim, kostenlos das Holz für das neue Kreuz gestellt. Gemeinsam mit seinem Vater Josef Konrad und Markus Magg gelang es Sebastian Konrad in rund 100 Stunden Eigenleistung das Holzkreuz zu fertigen und aufzustellen. Die Firma Braun aus Thannhausen spendete Kupferblech an das neue Kreuz. In der Lehrlingswerkstatt im Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg wurde unter der Leitung von Herrn Nusser die Jesusfigur restauriert. Der Beton für das Fundament wurde von der Firma TBG Thannhausen gespendet. Sämtliche weitere Unkosten wurden von der Ortsbäuerin Anni Konrad übernommen. Sie hatte jahrelang durch den Verkauf von Palmbüscheln die nötigen Geldmittel erwirtschaftet. Pfarrer Florian Bach hat das neue Holzkreuz im Beisein vieler Gläubigen der Gemeinde eingeweiht. Der Pfarrgemeinderat unter Leitung von Sigrid Rampp lud anschließend zu Kaffee und Kuchen ein.

