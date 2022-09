Pkw rutscht auf Ölspur in Verkehrsschilder in Mindelzell

Bei dem Unfall wurden Straßenschilder in Mindelzell beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin floh. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise.

Am Freitag gegen 9 Uhr verlor auf der Ortsverbindungsstraße von Tiefenried in Richtung Mindelzell ein Traktor aufgrund eines technischen Mangels Öl auf der Straße. Ein Auto kam laut Polizei in einer Kurve auf dieser Ölspur ins Rutschen und beschädigte zwei am Straßenrand stehende Verkehrsschilder.

Unklar ist, wer den Unfall verursachte, denn der Fahrer oder die Fahrerin floh, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein unbekannter Zeuge teilte dem Traktorfahrer das Kennzeichen des Autos mit. Dieser unbekannte Zeuge soll sich nun bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)