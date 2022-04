Mindelzell

vor 32 Min.

Schluss mit Kälte: In Mindelzell wird frühlingshafte Kunst präsentiert

Plus Ein Wochenende lang sind die neuen Arbeiten von Andrea und Stefan Pilz in der Stadlgalerie in Mindelzell zu sehen. Warum Stefan Pilz fleischfressende Pflanzen so faszinierend findet.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Frühlingsgefühle wecken und bestärken, das ist ein Grundanliegen der Ausstellung in der Stadlgalerie Pilz, die an den nächsten beiden Wochenenden zu sehen sein wird. Frühjahr und Garten, zwei der Schwerpunkte, erschließen sich den Besuchern schon auf dem Weg zum Stadl. Leuchtend bunte Gartenstelen, Schneckenformationen, fein gearbeitete Schmetterlinge aus Keramik an den Zweigen, expressive Keramikköpfe zwischen den Büschen und ein überlebensgroßer, schnuppernder Mädchenkopfumriss an einer blühenden Felsenbirne – es gibt viele Exponate, die zeigen, wie auch die Kunst einen Garten im Lenz zu vitalisieren vermag. Wenn sie auf ihrer Terrasse sitze, habe sie das Gefühl, mithilfe der eigenen Kreationen wie von guten Geistern begleitet das Frühjahr besonders intensiv zu erleben, erzählt Andrea Pilz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .