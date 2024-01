So kam es zum Ende der Gladiatorenkämpfe

Seinen mutigen Protest gegen die todbringenden Kämpfe musste der Mönch Telemachus in Rom einst teuer bezahlen.

Um sich die Römer gewogen zu erhalten, sorgten die Mächtigen für Brot und Unterhaltung. „Panem et circenses“ nach diesem Motto verfuhr man jahrhundertelang. Die Leute strömten zu den Festtagen, und die waren keineswegs selten, in das Collosseum. Dort gab es dann ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm, das sich über den ganzen Tag erstreckte. Wettkämpfe aller Art wurden geboten. Akrobaten zeigten ihre Künste. Spaßmacher traten auf und wurden mit Beifall von der Menge bedacht. Zum Programm am späten Nachmittag gehörten auch die Hinrichtung von Christen, die man wilden Tieren vorwarf, und seit Kaiser Augustus Gladiatorenkämpfe.

Christen durften nicht an Gladiatorenkämpfen teilnehmen im alten Rom

Gladiatoren waren mit einem kurzen Schwert ausgestattet. Am Beginn des Kampfes grüßten sie den Kaiser mit den Worten „Ave Caesar morituri te salutant“ – Gruß dir Kaiser, die Todgeweihten grüßen dich. Damit war der Kampf eröffnet. Sie fochten gegeneinander und suchten, den anderen zu verwunden. Einer der beiden gab schwer verwundet, aber nicht tödlich getroffen, am Boden liegend auf. Es war der Kaiser, der dann über sein Leben verfügte. Richtete er den Daumen nach oben wurde der Kämpfer begnadigt und konnte sich später erneut einem Kampf stellen. Richtete aber der Kaiser den Daum nach unten, dann gab der siegreiche Gladiator dem Unterlegenen den Todesstoß. Viele Gladiatoren überlebten bereits ihren ersten Kampf nicht. Kaum einer wurde älter als 25 Jahre. Trotz dieser hohen Sterblichkeitsquote hatten die Gladiatorenschulen keinen Nachwuchsmangel. Christen war es verboten als Gladiatoren aufzutreten.

Bei einem Gladiatorenkampf im Jahre 392 sprang ein Mönch in die Arena. Er wollte dem Kampf, der seinem Höhepunkt zustrebte, Einhalt gebieten, indem er in das Rund der Arena mit kraftvoller Stimme rief: "Es ist dir nicht erlaubt zu töten“. Der Gladiator ließ daraufhin von seinem Gegner ab. Hatten die Zuschauer zunächst erschrocken reagiert, schlug ihr Staunen über den Mut des Mönches, den keiner kannte, in Wut um. Telemachus, so hieß der aus dem Osten kommende Mönch, hat seinen Mut mit dem Leben bezahlt. Die aufgebrachte Masse steinigte ihn. Dies berichtet der Kirchenhistoriker Theodoret im 5. Jahrhundert. Kaiser Honorius II. hörte von dem Vorfall und fällte nun die Entscheidung, dass ab dem 1. Januar 401 keine Gladiatorenkämpfe mehr stattfinden dürfen. Das war dann tatsächlich das Ende dieser mörderischen Kämpfe, die nicht nur in Rom, sondern im ganzen römischen Weltreich stattgefunden hatten. Telemachus aber wurde in das Verzeichnis der Heiligen eingetragen. Sein Gedenktag ist der 1. Januar.