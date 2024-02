Versuchter Einbruch in eine Werkstatt in Mindelzell

Ein Unbekannter versucht, die Tür einer Werkstatt in Mindelzell aufzuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 8.15 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in eine Werkstatt und Warenlager „Im Feldle“ in Mindelzell einzubrechen. Der Täter versuchte mit einem Hebelwerkzeug eine Türe aufzustemmen, was allerdings misslang. An der Türe entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro, teilte die Polizei mit. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Einbruchversuch geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (AZ)