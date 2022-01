Viele Spenden: Alexander (7) aus Mindelzell soll mit Delfinen schwimmen

Plus Der kleine Alexander aus Mindelzell ist schwer krank. Er soll eine spezielle Therapie bekommen. Nach einem Christbaumverkauf bekommt die Familie eine große Spende.

Eine Therapie mit Delfinen im Wasser: Das ist für den schwer kranken siebenjährigen Alexander aus Mindelzell mit einer besonderen Hoffnung verbunden. Eine erfolgreiche Spendenaktion eröffnet nun neue Möglichkeiten.