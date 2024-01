Mindelzell

vor 31 Min.

Warum Christoph von Schmid Kalendergeschichten schrieb

Plus An denn bekannten Erzähler wurde ein besonderer Wunsch herangetragen. Christoph von Schmid ließ sich nicht zweimal bitten.

Von Ludwig Gschwind Artikel anhören Shape

Wir kennen Christoph von Schmid als begnadeten Erzähler, der sich mit seiner Erzählung “ Die Ostereyer“ und der „Genovefa“ einen Namen erworben hat. Auch seine Liedtexte stießen auf viel Zuspruch. Hatte er sich die Zeit für sein literarisches Schaffen in den Thannhauser Jahren geradezu "abstehlen" müssen, hatte er als Pfarrer von Oberstadion mehr Muße, um immer neue Erzählungen zu schreiben und Gedichte zu verfassen. Allerdings schon in den Thannhauser Jahren entstand seine „Biblische Geschichte“, die eine noch viel weitere Verbreitung fand, als seine sonstigen Erzählungen.

Der Wunsch nach kurzen Erzählungen wurde immer wieder an Christoph von Schmid herangetragen. Die Kalendergeschichten Johann Peter Hebels las auch der Benefiziat von Thannhausen. Kurz und gut – das entsprach dem Bedürfnis vieler Leser. Domkapitular in Augsburg 1826 geworden, trat der Verleger Rollwagen an ihn heran, ob er nicht zu seinem alljährlich erscheinenden Taschenkalender die eine und andere kurze Geschichte schreiben könnte.

