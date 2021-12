Mindelzell

vor 16 Min.

Zwischen Weinkeller und Zooprojekt: Mindelzeller erfüllt sich in Ecuador Lebenstraum

Luis Coyaquillo bei der Arbeit an seinem Lebenstraum, einem Paradies für Tiere und Pflanzen auf einem Hügel in Ecuador.

Plus Luis Coyaquillo arbeitet bei Engelbert Schmid in Mindelzell. In Sudamerika gibt er ausgesetzten und angefahrenen Tieren eine Heimat.

Von Heinrich Lindemayr

10.000 Kilometer und der Atlantik liegen zwischen dem Wohnort von Luis Coyaquillo und seinem Lebenstraum. Alles, was er ersparen kann und all seine Urlaubstage steckt er seit Jahren in sein südamerikanisches Projekt. Sein Arbeitsplatz befindet sich im weitläufigen Weinkeller unterhalb von Werkstatt und Konzertsaal des Hornbauers und Winzers Engelbert Schmid in Mindelzell. Sein großes Vorhaben realisiert er auf einem Hügel, höher als 2500 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, rund 50 Kilometer entfernt von Quito, der Hauptstadt von Ecuador. Einige Hektar Land mit einem steppenartigen Bewuchs hat er dort erworben und er möchte dieses Stück Erde in eine Art Garten Eden verwandeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .