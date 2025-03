Missionarische Woche übertraf Erwartungen

Eine erstaunliche Zahl nannte Pfarrer Florian Bach beim Abschlussgottesdienst der Missionarischen Woche in der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal. Rund 600 Ehrenamtliche seien an der Planung, Vorbereitung und Durchführung des fünf Tage dauernden Projekts aktiv beteiligt gewesen, erklärte der Geistliche.

Überrascht waren letztendlich alle, wie gut das Angebot, Gott, Religion und Glaube einmal ganz anders zu erfahren, angenommen worden wurde. Alle Gottesdienste, an jedem der fünf Tage in einer der zur Pfarreiengemeinschaft Mindeltal zählenden Pfarreien zelebriert, sorgten für volle Gotteshäuser. Die daran gekoppelten Begleitveranstaltungen fanden gleichfalls großen Zuspruch, insbesondere das Angebot, im Balzhauser Pfarrheim an Übungen zur Glaubensvertiefung teilzunehmen.

Das Publikum war jeweils gemischt: Die fünf bis 2020 selbstständigen Pfarreien rückten zusammen, das Zusammengehörigkeitsgefühl wurde gestärkt. Auch waren alle Generationen an den Veranstaltungen und Aktionen beteiligt, am deutlichsten spürbar bei der Nacht der Lichter in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Thannhausen. Die Mischung aus Film, Lichtprojektion, Musik, Moderation, meditativen Phasen und Beichtgelegenheit kam bei den Besuchern gut an.

Missionarische Woche: Rückblick auf inspirierende Begegnungen und Projekte

Ganz erstaunlich war, was die 28 Missionare, untergebracht in 22 Gastfamilien, berichteten. Die jungen Leute zwischen 18 und 35 Jahren, aus der ganzen Diözese, aber auch aus Köln oder Niederösterreich gekommen, besuchten viele Haushalte in den Pfarreien und waren im Unterricht an den Schulen mit dabei. Überall, so die Missionare, sei ihr unaufdringliches Gesprächsanliegen angenommen worden. Offen seien die Menschen für die Fragen der Missionare gewesen, bereit und teilweise auch bedürftig, über Gott, den Glauben und die Religion zu sprechen.

Zum Motto „Pilger der Hoffnung“ hatte Diakon Alois Held aus farbigen Holzplatten ein Modell gezimmert: fünf Figuren, stellvertretend für die fünf Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal, die sich zu einem Boot formieren, das auf das Kreuz ausgerichtet ist. Alle Teilnehmer an der Missionarischen Woche waren aufgerufen, sich mit einem farbigen Fingerabdruck auf der Rückseite des Modells zu verewigen. Prominentester Teilnehmer an der Aktion dürfte Bischof Bertram Meier gewesen sein, der im Rahmen der Missionarischen Woche einen Jugendgottesdienst in Ursberg zelebrierte.