Mit dem Oldtimer-Traktor von Bayern nach Südtirol: Eine außergewöhnliche Pilgerreise

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Bernhard Weindl aus Langenhaslach kann sich das berühmte Zitat von Matthias Claudius zu eigen machen, und zwar auf eine besondere Art und Weise. Mit seinem Fendt F 255, einem Geräteträger Baujahr 1977 mit 50 PS, ist er seit 2022 mit seinen Oldtimer-Freunden in zahlreichen Ländern Europas unterwegs. Die Faszination Bulldog hat ihn schon von Kindheit an und als Jugendlicher „gepackt“. Die heutige Traktor-Legende stammt von seinem Vater. Ein Erbstück, das von Weindl gehegt und gepflegt wird. „Ich kenne jede Schraube an diesem Schlepper.“ Er selbst ist in keinem Verein. Die ganzen Ausflüge werden von ihm privat vorbereitet, organisiert, geplant und dann gemacht. Sein letzter war voller besonderer Erlebnisse.

Josef Jäger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fendt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis